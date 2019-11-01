В Украине сократилось производство хлеба: где и сколько испекли

Объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки за 9 месяцев этого года составил 1,2 млн тонн, что на 3% меньше прошлогоднего показателя.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-сентябре 2019 года составило 645,5 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, в сентябре этого года в Украине было произведено 70,1 тыс. тонн хлеба, что на 11,6% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Лидерами по производству хлеба в Украине в январе-сентябре стали Днепропетровская область с объемом производства 82,9 тыс. тонн, Киевская - 70 тыс. тонн, Харьковская - 48,9 тыс. тонн.

Объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки за январь-сентябрь 2019 года составил 1 млн 167 тыс. тонн, что на 3,1% меньше прошлогоднего показателя. При этом, в сентябре объем производства муки составил 141,1 тыс. тонн, что на 8,5% превышает показатель сентября прошлого года.

Больше всего муки за отчетный период произвели в Винницкой области - 179,5 тыс. тонн. На втором месте Харьковская область - 145 тыс. тонн, на третьем - Киевская (111,4 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2018 году составило 949 млн тонн, что на 9,6% меньше показателя за 2017 год. При этом объем производства муки в 2018 году сократился на 13,9% - до 1,6 млн тонн.