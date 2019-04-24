В этом году в Украине стали печь меньше хлеба

В марте этого года было произведено 75,9 тысячи тонн хлеба, что на 8,8% меньше, чем в марте прошлого года.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-марте 2019 года составило 220 тысяч тонн, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в марте этого года было произведено 75,9 тысячи тонн хлеба, что на 8,8% меньше, чем в марте прошлого года, и на 9,4% больше, чем в феврале 2019 года.

Объем производства муки за указанный период составил 391 тысячу тонн, что на 12,8% меньше показателя за январь-март прошлого года. При этом в марте текущего года объем производства данной продукции составил 139 тысяч тонн, что на 12,2% меньше мартовского показателя прошлого года, но на 5,1% больше, чем было произведено в феврале этого года.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2018 году составило 949 миллионов тонн, что на 9,6% меньше показателя за 2017 год. При этом объем производства муки в 2018 году сократился на 13,9% - до 1,6 миллиона тонн.