Аграрии десяти украинских областей начали уборку сахарной свеклы

По состоянию на 18 сентября аграрии накопали 558 тысяч тонн сахарной свеклы с площади 12 тысяч га, или 6% к прогнозу.

Аграрии десяти украинских областей по состоянию на 18 сентября начали уборку сахарной свеклы и уже накопали 558 тысяч тонн корнеплодов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По состоянию на 18 сентября украинские аграрии в 10 областях приступили к уборке сахарной свеклы, которую выкопали на площади 12 тысяч га, или 6% к прогнозу, и собрали 558 тысяч тонн при урожайности 457,7 ц/га," - сказано в сообщении.

В то же время, согласно данным ведомства, продолжается уборочная кампания зерновых культур. Так, по состоянию на текущую дату украинские аграрии намолотили 41,6 миллиона тонн зерна, или 69% к прогнозу, с площади 10,5 миллиона га.

В частности, ранних зерновых и зернобобовых собрано 39,3 миллиона тонн с площади 9,97 миллиона га, или 99,9% к прогнозу; кукурузы - 338 тысяч тонн с площади 2 миллиона га, или 7% к прогнозу; гречихи - 49 тысяч тонн с площади 36 тысяч га, или 54% к прогнозу; проса - 128 тысяч тонн с площади 68 тысяч тонн, или 76% к прогнозу. Кроме того, подсолнечника собрано 5,8 миллиона тонн с площади 3 миллиона га (52%), сои - 1,4 миллиона тонн с площади 593 тысячи га (38%).

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн. Согласно прогнозу Минагропрода, в 2019 году урожай может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 миллиона тонн.