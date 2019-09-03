На украинских рынках дешевеют огурцы
13:41, 03 сентября 2019Агро
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На рынках сейчас продают килограмм тепличных огурцов за 10-12 гривень. Это на 20% меньше чем на прошлой неделе.
Иллюстрация REUTERS
В Украине начали снижаться цены на огурцы. На рынках сейчас продают килограмм тепличных огурцов за 10-12 гривень.
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Как сообщает "Сніданок з 1+1", это на 20% меньше чем на прошлой неделе.
Продавцы отмечают, что цены еще будут снижаться. При чем это касается овощей не только тепличных, но и огородных.
Напомним, 20 августа сообщалось, что в Украине в этом году ожидается дефицит картофеля – из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за этого цены на этот овощ растут, хотя традиционно в августе они уже начинали падать благодаря сбору нового урожая.
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