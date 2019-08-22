Цены на картофель выросли в два раза: что будет дальше

Подорожание произошло из-за неурожая ранних сортов картофеля, а также из-за задержки уборки этой культуры почти на две недели.

Закупочные цены на картофель в августе 2019 года выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили около 11 грн/кг из-за неурожая этой культуры в Украине.

Читайте такжеПочем еда: на сколько подорожали продукты питания в Украине

Об этом сообщила УНИАН руководитель информационно-аналитического центра "Шувар" Татьяна Гетьман.

"По сравнению с прошлым годом картофель подорожал в два раза. Это связано с тем, что был неурожай по ранним и средним сортам картофеля. Также, по предварительной информации фермеров, сокращение урожайности ожидается в пределах 20% по позднему картофелю. Соответственно, предложение на рынке меньше", - сказала Гетьман.

Она добавила, что подорожание в августе связано также с тем, что произошла задержка в уборке этой культуры, поскольку в мае фермеры вынуждены были ее пересаживать. Так, в текущем году уборка позднего картофеля задерживается на 10-14 дней по сравнению с прошлым годом.

По словам эксперта, в 2019 году Украина впервые начала импортировать картофель в период уборки собственного урожая.

"Украина всегда импортирует картофель в зимний период. Бывало, когда у нас цены росли, мы импортировали картофель из Египта. Впервые (в этом году - УНИАН) мы начали импортировать, наверное, в период непосредственно уборки собственного урожая. Но вообще Украина импортирует картошку из Египта, из Беларуси и даже из Польши", - сказала Гетьман, добавив, что европейские страны в 2019 году также столкнулись с неурожаем.

Она отметила, что закупочные цены на картофель могут несколько снизиться на период уборки позднего картофеля, но снижение цен до уровня прошлогодних не ожидается.

"Я думаю, что на период уборки цены немного снизятся, но будут ли они ниже прошлогодних - наверное, нет. По картофелю цена может быть, наверное, даже выше", - подчеркнула эксперт.

Гетьман добавила, что в 2019 году значительный рост закупочных цен наблюдается по всем овощам. В частности, наиболее заметный рост цен был на помидоры, огурцы, лук и капусту.

Как сообщал УНИАН, овощи борщового набора в Украине за 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 грн. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 млн тонн.