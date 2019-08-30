В Украине собирают урожай: сколько зерна намолотили аграрии

Украинские аграрии уже намолотили 39,4 миллиона тонн зерна. В частности, ранних зерновых собрано 39,2 млн тонн.

Украинские аграрии по состоянию на 30 августа собрали 39,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10 млн га, или 66% к прогнозу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено 39,2 млн тонн с площади 9,9 млн га, или 99,9% к прогнозу; гречихи - 13 тыс. тонн с площади 10 тыс. га, или 15% к прогнозу; проса - 74 тыс. тонн с площади 40 тыс. га, или 44% к прогнозу; подсолнечника - 492 тыс. тонн с площади 281 тыс. га, или 5% к прогнозу; сои - 96 тыс. тонн с площади 43 тыс. га, или 3% к прогнозу.

Кроме того, по данным ведомства, на текущую дату продолжается посев озимого рапса под урожай 2020 года, которым засеяно 740 тыс. тонн, или 69% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.

По данным Укргидрометцентра, Украине в 2019 году следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом рекордным объемам помешала жара в июне.

Как сообщил новоизбранный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, Министерство аграрной политики и продовольствия объединяется с Министерством экономического развития и торговли в одну структуру - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.