Украинские аграрии уже намолотили более 39 миллионов тонн зерна

В частности, ранних зерновых собрано 39,1 млн тонн.

Украинские аграрии по состоянию на 27 августа собрали 39,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10 млн га, или 66% к прогнозу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеУкраина уже экспортировала почти 7 миллионов тонн зерновых

В частности, ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено 39,1 млн тонн с площади 9,9 млн га, или 99,7% к прогнозу; гречихи - 6 тыс. тонн с площади 5 тыс. га, или 8% к прогнозу; проса - 50 тыс. тонн с площади 27 тыс. га, или 30% к прогнозу; подсолнечника - 121 тыс. тонн с площади 81 тыс. га.

В пресс-службе отметили, что наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Украине в этом году зафиксирована в хозяйствах Хмельницкой области - 55 ц/га, Черкасской - 54,7 ц/га, Винницкой - 54,4 ц/га и Тернопольской - 50,5 ц/га.

При этом больше всего зерна намолотили аграрии в Одесской и Запорожской области - 3,1 млн тонн, а также Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Кроме того, по данным ведомства, на текущую дату продолжается посев озимого рапса под урожай 2020 года, которым засеяно 630 тыс. тонн, или 59% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.

По данным Укргидрометцентра, Украине в 2019 году следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом рекордным объемам помешала жара в июне.