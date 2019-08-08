Аграрное министерство: ликвидировать нельзя реформировать

Недавние заявления команды президента Украины Владимира Зеленского о возможной ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия наряду с пятнадцатью другими ведомствами, которые, якобы, не отличаются широтой функций и могут выполнять свои задачи в более низком статусе, вызвало большой резонанс в обществе. Ведь если решение объединить в единую структуру, к примеру, Министерство культуры, Министерство информационной политики и Министерство молодежи и спорта кажется вполне логичным, то фактическое «обезглавливание» одной из крупнейших отраслей украинской экономики может привести к серьезным последствиям и не сулит ничего доброго ни отечественными аграриям, ни национальной экономике, в целом. Не стоит забывать, что украинский агропромышленный комплекс формирует около 18% ВВП страны и занимает 40% в общей структуре украинского экспорта.

В Офисе президента озвучили несколько сценариев будущей реорганизации Минагропрода. Первый – полностью упразднить ведомство, оставив лишь профильный департамент при Министерстве экономического развития и торговли. Второй – объединить его с Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством экологии и природных ресурсов.

Справедливо признать, что на практике работу ведомства сложно назвать в полной мере эффективной.

Чтобы понять возможные последствия от реализации любого из этих вариантов, для начала нужно разобраться, какие функции выполняет профильное аграрное министерство в Украине. Помимо очевидных задач: распределения средств по программам государственной поддержки и продвижения украинской продукции на внешних рынках, Минагропород устанавливает четкие правила игры в части производства продуктов и других аграрных товаров. Для этого чиновники издают постановления, инициируют законопроекты, а также лоббируют их принятие. Из этого вытекает другая важная роль министерства – суммировать и представлять интересы аграрных производителей, которые работают по разным направлениям. Потеряв профильное ведомство, украинским аграриям будет сложно добиться защиты своих интересов в высшем органе исполнительной власти – Кабинете министров. Стоит помнить и то, что налаживание внешних торговых связей – расширение экспорта, увеличение инвестиций – ведется исключительно на уровне министров и замминистров, но никак не на уровне глав департаментов, как этого хочет команда президента. В будущем отсутствие профильных чиновников с соответствующим статусом может стать огромной проблемой в коммуникации сельхозпроизводителей с властью.

В то же время, справедливо признать, что на практике работу ведомства сложно назвать в полной мере эффективной. Чего стоят одни лишь скандалы вокруг распределения дотаций, которые на бумаге были предназначены для поддержки мелких сельхозпроизводителей, а на практике оседают в карманах крупных агрохолдингов. Среди других проблем – недостаточное развитие переработки пищевой продукции для производства товаров с добавленной стоимостью, экспорт которых принес бы государству гораздо больше валютной выручки, нежели экспорт одного лишь сырья. Приватизация государственных предприятий также является существенным пробелом в работе министерства. В контексте этой проблемы очень показательна история государственного предприятия «Укрспирт», которая последние два года является закрытой темой даже в разговорах с журналистами. Последним министром, который не боялся публично поднимать этот вопрос, был Тарас Кутовой, возглавляющий Минагропрод в 2018-2018 годах. Неформально именно история с «Укрспиртом» стала одной из причин его ухода в отставку.

Полная ликвидация министерства не сможет приблизить власть к более эффективной работе аграрной сферы, и об этом свидетельствует международный опыт

Потому проблем накопилось множество, отрасль и министерство действительно нуждаются в реформировании. Необходимо, в первую очередь, пересмотреть функции чиновников, которых в министерстве работает более трехсот, и, возможно, целых департаментов, сократив их до минимально необходимого количества. Начать, наконец, решать сложные вопросы, а не заниматься бесконечным обсуждением и планированием. То есть, работать так, как работают профильные министерства во всех развитых странах.

Однако, усовершенствование и упразднение – не одно и то же. А разрушить всегда проще чем построить. Полная ликвидация министерства не сможет приблизить власть к более эффективной работе аграрной сферы, и об этом свидетельствует международный опыт.

В свое время многие успешные государства с развитым агропромышленным комплексом шли путем реорганизации и ликвидации своих министерств сельского хозяйства. Среди них – Германия, Франция, Нидерланды и даже США - мировой лидер по производству и экспорту аграрной продукции. Но все они рано ли поздно признавали ошибочность этого шага, поскольку нет смысла ликвидировать одну структуру просто для того, чтобы переложить ее функции на другие.

Ликвидация аграрного министерства приведет к отсутствию стратегии развития и ответственности за происходящее в отрасли. Это может повлечь за собой потери экспортных рынков, и Украина может частично потерять статус всемирной житницы. А такие последствия сразу же отразятся на всей украинкой экономике.

Подводя черту, нужно понимать, что все громкие инициативы должны быть разумны. Конечно, заявление о ликвидации Минагропрода – звучит радикально, именно в духе команды новоизбранного президента, в которой, к слову, нет ни одного человека, так или иначе близкого к сельскому хозяйству. Этот шаг создает видимость реформ. Но подобные решения должны приниматься взвешенно, с полным осознанием всех возможных последствий.

Елизавета Доронцева