Украинские аграрии увеличили площади под кукурузой почти на 10%

Увеличение посевных площадей под кукурузой связано с низким урожаем зерновых на основных мировых площадках, благодаря чему на рынке наблюдается постепенное увеличение цен на эту культуру.

Украинские аграрии в 2019 году увеличили посевные площади под кукурузой на 8,6% по сравнению с прошлым годом - до 4,9 миллиона га, сообщила пресс-служба компании Pro-Consulting.

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В целом, согласно сообщению, под кукурузу в 2019 году отведено 17,86% всех посевных площадей.

Аналитики компании отмечают, что увеличение посевных площадей под кукурузой связано с низким урожаем зерновых на основных мировых площадках, благодаря чему на рынке наблюдается постепенное увеличение цен на эту культуру. Еще одной причиной, по словам экспертов, является удачный экспорт в 2018-2019 маркетинговом году (июль 2018 - июнь 2019), когда Украина увеличила экспорт кукурузы в Европейский Союз на 96,6% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, до 15,4 миллиона тонн.

"В целом же, в Украине отмечается переориентация структуры производства зерновых культур в сторону кукурузы, поскольку эта культура имеет высокую урожайность, стойкая к погодным условиям и востребована на международных рынках", - отметили в пресс-службе.

Аналитики компании также прогнозируют рост объемов выращивания кукурузы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году. Согласно прогнозам экспертов, при сохранении ситуации на зерновом рынке и стабильном спросе на кукурузу со стороны США, Бразилии и Китая закупочные цены на кукурузу могут остаться неизменными.

"Отдельно аналитики выделяют именно рынок Китая, поскольку на фоне низких запасов кукурузы и торговой войны с США у Украины есть все шансы значительно нарастить экспорт в этом направлении", - подчеркнули эксперты.

Кроме того, среди причин, которые могут повлиять на закупочные цены в Украине, аналитики назвали валютные курсы и рост стоимости удобрений, семян и топлива, поскольку при их подорожании украинские аграрии могут сократить посевные площади, что негативно отразится на конечной стоимости на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн. При этом урожай кукурузы составил рекордные 35,5 миллиона тонн.

По данным Минагропрода, экспорт зерновых в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019) составил рекордные 49,9 миллиона тонн. В частности, кукурузы было экспортировано 29,8 миллиона тонн.