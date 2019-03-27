Госстат подтвердил рекордный урожай зерна в Украине на уровне 70 миллионов тонн

Отмечается, что получены самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника и урожайности сахарной свеклы.

Государстенная служба статистики Украины подтвердила урожай зерновых в Украине в 2018 году на уровне 70 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова заместителя министра Владимира Топчия.

Читайте такжеУкраинские аграрии уже экспортировали 35,6 миллиона тонн зерновых

"Заключительный отчет Госстата по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га. Кроме того, получены самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника и урожайности сахарной свеклы", - цитирует пресс-служба слова Топчия.

В частности, по окончательным данным, урожай пшеницы в 2018 году составил 24,6 млн тонн при урожайности 37,3 ц/га; кукурузы - 35,8 млн тонн при урожайности 78,4 ц/га; сои - 4,5 млн тонн при урожайности 25,8 ц/га; подсолнечника - 14,2 млн тонн при урожайности 23ц/га.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом, и составил 61,3 млн тонн.

Прошлый исторический рекорд украинские аграрии установили в 2016 году, собрав 66 млн тонн зерновых, что на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году.

По информации Минагропрода, 4 марта в Украине начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых.