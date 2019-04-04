Украина в прошлом году собрала рекордный урожай яблок

Урожай яблок в Украине в 2018 году увеличился на 35% - до рекордных 1,5 млн тонн.

Урожай яблок в Украине в 2018 году увеличился на 35% по сравнению с предыдущим годом и составил рекордные 1,5 млн тонн, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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В сообщении сказано, что в прошлом году украинские садоводы собрали самый большой объем яблок за всю историю независимости Украины. Так, в 2018 году официальный урожай яблок в Украине зафиксирован на уровне 1,5 млн тонн, что на 35% превышает результаты 2017 года.

Эксперты ассоциации отметили, что рекордный урожай в прошлом году стал возможен благодаря интенсификации выращивания яблок, а также вступлению в плодоношение насаждений, которые были заложены несколько лет назад.

"Так, в соответствии с официальными данными, в 2018 году в Украине было зафиксировано 91,8 тыс. га яблоневых садов, которые были в плодоносном возрасте. Для сравнения, в 2017 году этот показатель достигал 91,2 тыс. га, и это при том, что общая площадь садов сокращается", - подчеркнули в пресс-службе.

В то же время, в ассоциации отметили негативные ценовые тенденции на рынке яблок, вызванные избытком предложения.

Так, по данным ассоциации, на данный момент фермеры уже предлагают яблоки по 4-8 грн/кг, в зависимости от качества и сорта, что на 60% дешевле, чем в середине апреля прошлого года и на 4% уступает ценам на период уборки, когда цены, как правило, низкие.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на февраль 2019 года, запасы яблок в Украине увеличились на 40% и составили рекордные 280 тыс. тонн, благодаря рекордному урожаю, а также низким темпам продаж этой продукции на внутреннем рынке.