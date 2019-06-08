Подорожание алкоголя в Украине не сокращает объемов его потребления – экономист

Опыт говорит, что рост стоимости акциза не привел к сокращению потребления алкоголя, заявил экономист.

Экономист Евгений Олейников напомнил, что следующие 10 лет в Украине планируется ежегодный рост акциза на ликеро-водочные изделия и табачные изделия. И поэтому, вполне очевидным, по его мнению, является и автоматический рост розничной цены этих товаров, вместе с которыми поднимаются минимальные индикативные цены.

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Как сказал эксперт «Обозревателю», в течение последних лет в Украине сложилась такая ситуация, при которой определенная категория потребителей употребляет качественный алкоголь от официальных производителей с официальным акцизом, и эта категория граждан не слишком озабочена ростом цены из-за того, что их доходы растут или быстрее, или на таком же уровне.

Другой категорией, он назвал людей, которые употребляют некачественный алкоголь, определяя свой выбор по признакам доступности в цене, который, обычно, реализуется в неофициальный способ. Третьей категорией он назвал покупателей качественного алкоголя, который реализуется через интернет-сети без акциза, которые так же не беспокоятся за его стоимость.

Подытоживая, он отметил, что, как и в предыдущие годы, когда дорожали алкогольные напитки, опыт говорит, что рост стоимости акциза не привел к сокращению потребления алкоголя.