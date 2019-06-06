В Кабмине предлагают повысить минимальные цены на алкоголь

В предыдущий раз цены на алкоголь поднимались в сентябре прошлого года.

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2008 № 957 ", опубликованном на сайте министерства, в частности, предполагается повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 10,7%; виски, ром и джин - на 7,3%; коньяк (бренди) - на 9,1-9,5% и вино - на 7,4-10,2%.

Необходимость повышения цен обусловлена ростом составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства: спирта, тары, комплектующих, энергоносителей.

"Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что в качестве базы расчетов были использованы отчетные данные субъектов рынка алкогольных напитков, скорректированные с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции на 2018 год.

Последний раз минимальные цены на алкоголь были повышены в сентябре 2018 года, сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля текущего года из украинских супермаркетов может исчезнуть более тысячи разновидностей виски из-за их несоответствия обновленному законодательному обозначению, которое устанавливает порог крепости этого напитка на уровне 45%.