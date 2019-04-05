В Украине подорожали пшено и макароны

За прошлый год в Украине подешевела только гречка.

По информации ассоциации поставщиков торговых сетей, в Украине за год рекордно подорожало пшено и макароны.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"За год пшено выросло в цене на 50%. С 17-ти до 26-ти гривень за килограмм, а макаронные изделия подорожали на 36%. Ячневая куча подорожала на четверть, а мука и рис - на 19% за год", - говорится в сообщении.

При этом эксперты подсчитали, что гречка подешевела на 17% - от 19 до почти 16-ти гривень за килограмм.

Ранее сообщалось, что в течение 2018 года цены на макаронные изделия в Украине выросли примерно до 17 гривен за килограмм, а это около 16% от общей стоимости.