В Украине подорожали пшено и макароны
17:20, 05 апреля 2019Агро
83 0
За прошлый год в Украине подешевела только гречка.
Иллюстрация REUTERS
По информации ассоциации поставщиков торговых сетей, в Украине за год рекордно подорожало пшено и макароны.
Читайте такжеВ Украине подорожало мясо: сколько стоит курятина и свинина
Об этом сообщает ТСН.uа.
"За год пшено выросло в цене на 50%. С 17-ти до 26-ти гривень за килограмм, а макаронные изделия подорожали на 36%. Ячневая куча подорожала на четверть, а мука и рис - на 19% за год", - говорится в сообщении.
При этом эксперты подсчитали, что гречка подешевела на 17% - от 19 до почти 16-ти гривень за килограмм.
Ранее сообщалось, что в течение 2018 года цены на макаронные изделия в Украине выросли примерно до 17 гривен за килограмм, а это около 16% от общей стоимости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter