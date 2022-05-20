Вредные вещества свойственны выбросам, образующимся при сжигании природного и искусственного топлива и пожарах.

В воздухе в разы превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужби в г. Киеве со ссылкой на результаты наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского по состоянию воздуха.

"По состоянию на 20 мая уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы в столице оставался высоким. Регистрировались превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций (ГДКс.д.): диоксида азота (ПДКс.д.=0.04 мг/м3) – в 3-4 раза-на всех постах, кроме просп. Науки, 37; формальдегида (ПДКс.д.=0.003 мг/м3) – 2-2,7 раза – на всех постах, кроме просп. Науки, 37", - отмечается в сообщении.

При этом в отношении других вредных веществ (зависшие вещества, диоксид серы, оксид углерода) превышений не обнаружено.

"Указанные вредные вещества, свойственные выбросам, образующиеся при сжигании природного и искусственного топлива и при пожарах", - уточнили в Дерпродспоживслужбі.

Также сообщается, что показатели радиационного фона в столице находятся в пределах нормы. Мощность экспозиционной дозы в точках контроля составляет 10-13 мкР/час.

Как ранее сообщал УНИАН, 18 мая в ГСЧС сообщили, что в Чернобыльской зоне отчуждения горит лес в Опачичинском лесничестве. Тушение пожара осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями российской оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин.

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