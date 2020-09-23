По размеру зеленое яйцо такое же, как и обычные яйца / скриншот из видео
В китайском городе Суцянь (провинция Цзянсу) курица снесла зеленое яйцо с узором и всех озадачила.
Об этом сообщает Daily Star.
Хозяйка курицы утверждает, что не меняла рацион домашней птицы, в который входят кукуруза, овощи и трава.
Старший ветеринар животноводческой и ветеринарной станции Суцянь Чжан Вэньчэн считает, что яйцо могло быть стимулировано чем-то извне, когда оно все еще находилось в куриной трубке. Аномальное же сокращение трубки могло вызвать окончательную секрецию белкового слоя, что и сформировало зеленый цвет.
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