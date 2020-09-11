Власти города Булавайо (Зимбабве) рассматривают возможность напоить местных жителей водой из плотины Хеми, куда сливают канализационные стоки.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что качество воды в Хеми находится на приемлемом уровне. Из-за сильной засухи воды на 650 тысяч жителей города не хватает, а водохранилище на западной окраине Булавайо загрязнено стоками с ферм и заводов.
Сейчас вода в водопроводе появляется только раз в неделю. Три из шести резервуаров Булавайо не используются, так как уровень воды слишком низок. Остальные резервуары заполнены менее чем на четверть.
«Власти не могут нормально дать даже простую воду из-под крана, о какой очистке вообще идет речь?» - сказал координатор Ассоциации прогрессивных жителей Булавайо Эммануэль Ндлову.
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