Из-за сильной засухи воды на 650 тысяч жителей города не хватает.

Власти города Булавайо (Зимбабве) рассматривают возможность напоить местных жителей водой из плотины Хеми, куда сливают канализационные стоки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что качество воды в Хеми находится на приемлемом уровне. Из-за сильной засухи воды на 650 тысяч жителей города не хватает, а водохранилище на западной окраине Булавайо загрязнено стоками с ферм и заводов.

Сейчас вода в водопроводе появляется только раз в неделю. Три из шести резервуаров Булавайо не используются, так как уровень воды слишком низок. Остальные резервуары заполнены менее чем на четверть.

«Власти не могут нормально дать даже простую воду из-под крана, о какой очистке вообще идет речь?» - сказал координатор Ассоциации прогрессивных жителей Булавайо Эммануэль Ндлову.

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Автор: УНИАН