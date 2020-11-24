Парк пополнят исчезающими видами животных и создадут эффективные программы их размножения.

Британские предприниматели Ричард и Хейн Принслу-Курсон занимаются разработкой заповедника Noah's Ark, который займет площадь в 100 квадратных километров.

Об сообщает Meteoprog.ua.

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Современный парк охраны животных и окружающей среды будет располагаться в провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Для того чтобы проект стал реальностью, братья Принслу-Курсон планируют собрать 5 миллиардов фунтов стерлингов на своей краунфаундинговой платформе. Они не собираются принимать большие суммы от государственных организаций, так как считают, что сбор средств от простых людей позволит общественности почувствовать общую ответственность за проект. Сейчас команда, работающая над Noah's Ark, уже имеет определенные средства и находится в ЮАР для предварительных работ.

Такие астрономические суммы необходимы для разработки и строительства крупнейшего аквариума в мире, геодезических куполов с искусственной средой обитания (от тропиков до Антарктиды), а также оснащения парка самыми современными технологиями для защиты животных.

Noah's Ark будет состоять из двух частей: парка с охраняемой и естественной средой обитания для животных и комплекса для посетителей и научных сотрудников площадью 12 квадратных километров.

После строительства авторы проекта планируют пополнить парк животными, занесенными в список исчезающих видов, и создать эффективные программы размножения, чтобы исключить вероятность их исчезновения. Они также говорят, что в комплексе планируется проводить исследования, направленные на увеличение прироста популяции исчезающих видов.

На данный момент Noah's Ark представляет собой один из самых амбициозных природоохранных проектов в истории человечества. Его развитие и будущее строительство поддерживается несколькими племенными народами Африки. И уже сейчас за создателями наблюдает съемочная группа, которая планирует снять документальный сериал о строительстве парка.

Океанское побережье ЮАР и пингвины

В Южно-Африканской Республике планируют заселить побережье пингвинами.

Сейчас птицы живут преимущественно в заповеднике близ Кейптауна. Популяция африканских пингвинов сокращается с середины прошлого века. В заповеднике Кейптауна разработали план, по которому планируют ежегодно выпускать в дикую природу до полусотни молодых пингвинов. Если эксперимент окажется успешным, уже через несколько лет на побережье могут появиться новые колонии пингвинов.

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Автор: УНИАН