Сейчас птицы живут преимущественно в заповеднике возле Кейптауна.

Заселить побережье пингвинами планируют в Южно-Африканской республике.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Сейчас птицы живут преимущественно в заповеднике возле Кейптауна. Популяция африканских пингвинов сокращается с середины прошлого века. В заповеднике Кейптауна разработали план, по которому планируют ежегодно выпускать в дикую природу до полусотни молодых пингвинов. Если эксперимент окажется успешным, уже через несколько лет надеются увидеть на побережье новые колонии пингвинов.

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Автор: Олег Давыгора