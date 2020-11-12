Заселить побережье пингвинами планируют в Южно-Африканской республике.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Сейчас птицы живут преимущественно в заповеднике возле Кейптауна. Популяция африканских пингвинов сокращается с середины прошлого века. В заповеднике Кейптауна разработали план, по которому планируют ежегодно выпускать в дикую природу до полусотни молодых пингвинов. Если эксперимент окажется успешным, уже через несколько лет надеются увидеть на побережье новые колонии пингвинов.
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