Экологические факторы, такие как загрязнение воздуха и жара, вызванная усугублением климатических изменений, стали причинами около 13% всех смертей в Европе.
Об этом говорится в отчете Европейского агентства по окружающей среде (ЕЭЗ), передает zn.ua со ссылкой на Reuters.
В общей сложности 630 тысяч смертей в 27 странах Европейского союза, а также Великобритании, были связаны с факторами окружающей среды в 2012 году, последнем году, за который доступны данные.
"Эти случаи смерти можно предотвратить и могут быть значительно сокращены за счет усилий по улучшению качества окружающей среды", - говорится в отчете.
Загрязнение воздуха является самым большим риском для здоровья в Европе, который приводит к более чем 400 тысячам преждевременных смертей ежегодно. Длительное воздействие загрязняющих веществ может вызвать диабет, болезни легких и рак, и ранние данные свидетельствуют о том, что загрязнение воздуха может быть связано с более высокими показателями смертности среди пациентов с COVID-19.
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Уровень загрязнения в Европе резко упал на фоне ограничений, введенных во время пандемии, но падение, как ожидается, будет временным, и большинство стран ЕС просрочат свои цели по сокращению выбросов в атмосферу, предусмотренный программой ЕС до 2050 года.
ЕЭЗ заявила, что пандемия коронавируса подчеркнула связь между окружающей средой и здоровьем человека, демонстрируя повышенный риск передачи болезней от животных человеку в результате ухудшения состояния окружающей среды и производства мяса.
"COVID-19 стал еще одним тревожным сигналом. Мы остро осознаем связь между нашими экосистемами и нашим здоровьем", - сказала глава европейского здравоохранения Стелла Кириакидес.
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