В КГГА призвали не манипулировать информацией и не создавать панику.

Ситуация с качеством воды в Киеве является контролируемой, профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории столицы и воды в акватории рек Десна и Днепр. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что если качество воды ухудшится, ЧАО "АК "Киевводоканал" немедленного откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали требованиям Государственных санитарных норм и правил.

"По данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды реки Сейм. Однако, по информации контролирующих служб, пока оснований для паники нет - показатели питьевой воды в столице остаются в норме. А на случай ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мероприятий, который позволит обеспечить потребителей города Киева питьевой водой", - говорится в сообщении. Видео дня

В КГГА также подчеркнули, что отдельные организации и учреждения могут разрабатывать планы для обеспечения безопасности и реагирования на любые возможные сценарии развития событий - в частности, обращаться к подчиненным предприятиям по созданию запасов воды.

"Подчеркиваем, что такие действия не свидетельствуют о наступлении чрезвычайной ситуации. Просим медиа не манипулировать информацией и не создавать панику", - призвали в столичной мэрии.

Загрязнение воды в реке Сейм - последние новости

Недавно был озвучен ущерб от загрязнения Сейма и Десны. Так, загрязнение рек грязной водой с российской территории уже нанесло ущерб окружающей среде Черниговской области на сумму 186 млн грн.

Также сообщалось, что в регионе запрещено купание и использование воды из рек для хозяйственных нужд.

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