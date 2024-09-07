Сообщается, что в регионе запрещено купание и использование воды из рек для хозяйственных нужд.

Загрязнение рек Сейм и Десна грязной водой с российской территории уже нанесло ущерб окружающей среде Черниговской области на сумму 186 млн грн. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Хотя, по его информации, окончательная сумма будет известна после преодоления последствий загрязнения.

В субботу, 7 сентября, в Чернигове состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во главе с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланой Гринчук.

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Обсуждалось загрязнение рек Сейм и Десна в пределах Черниговской области.

"Плохо, что органически загрязненная вода движется по Десне. Поэтому - продолжают действовать запреты на купание, вылов рыбы и использование воды обеих рек для хозяйственных нужд, в частности поения скота и полива овощей", - сообщил Чаус.

В то же время пятно уже не такое концентрированное, а скорость его движения меньше скорости течения Десны. Это дает больше времени на его разбавление и насыщение воды кислородом. Уже не фиксируется массовый мор рыбы.

"Чтобы ускорить искусственную аэрацию, нужны дополнительные установки, этим поможет Минприроды", - отметил председатель ОВА.

Качество воды специалисты проверяют несколько раз в день.

Что известно о загрязнении Сейма и Десны

Первые сообщения о загрязнении Сейма появились в конце августа. Известно, что загрязнение реки произошло на территории России и по течению грязная вода спустилась из Сейма в Десну, вызвав массовый мор рыбы.

По данным министерства защиты окружающей среды, по состоянию на 5 сентября на территории Черниговской области собрано 10,7 тонны погибшей рыбы, в Сумской области - более 12 тонн. В течение последних дней новых волн мора не фиксируется.

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