Сейчас принимаются все меры, чтобы выловить из рек мертвую рыбу.

Загрязненная вода из Сейма дойдет по реке Десна до Чернигова во второй половине дня 1 сентября. Об этом заявил и. о. директора департамента экологии и природных ресурсов Черниговской ОГА Александр Лось в эфире общественно-политического ток-шоу "Что происходит".

Он подчеркнул, что такие подсчеты являются приблизительными.

"Эти органические неочищенные сбросы уже попали в Десну. Они уже прошли поселок Макошино Менской общины. В Чернигов они, ориентировочно, дойдут 1 сентября, где-то, по приблизительным подсчетам, после обеда", - подчеркнул Лось.

По его словам, люди, которые будут отдыхать на Десне 1 сентября, могут заметить потемнение воды и специфические запахи перегноя и азота.

"Всеми органами местного самоуправления принимаются необходимые меры, чтобы вылавливать мертвую рыбу, собирать ту, которая уже затхла. То есть, в таких количествах, как она была в Сейме, в Десне ее не будет", - заверил чиновник.

Когда у него спросили, можно ли было принять меры раньше, чтобы рыба не попала в Черниговскую область, он ответил:

"Это не какое-то пятно, которое можно собрать, локализовать и куда-то там вывезти и обезвредить. Вода просто плывет, ее не остановить. То есть, это органика, которая смешалась в воде. Соответственно она потребляет кислород и рыба погибает от аномальной нехватки кислорода. Также жара нам не помогает в данном случае. Отсутствие дождей, таким образом, еще больше вызывает недостаток кислорода", - объяснил Лось.

Он добавил, что через полчаса-час пребывания в реке у человека может быть легкое головокружение и першение в горле.

Загрязнение реки Сейм - что известно

Ранее первый заместитель министра защиты окружающей среды Украины Александр Краснолуцкий заявил, что загрязнение реки Сейм произошло на территории РФ, однако пока не известно, было ли это умышленное загрязнение или результат какой-то внезапной аварии.

"Органические вещества, которые попали в воду, поглощают кислород, в воде от этого остается очень мало кислорода. И от этого гибнут водные ресурсы, рыба", - отметил он.

В Минприроды объяснили, что для восстановления водного ресурса нужно проводить аэрацию воды - "взбалтывать" ее, чтобы она насыщалась кислородом. В частности 30 августа в реку сбросили активный ил, который должен поглотить органические вещества, чтобы уменьшить концентрацию и не допустить дальнейшего загрязнения территории.

Вас также могут заинтересовать новости: