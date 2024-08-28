На этот раз ее возвели возле поселка Званное.

Российские военные возвели очередную понтонную переправу через реку Сейм в Курской области, где Вооруженные силы Украины ранее поразили все мосты.

Спутниковые снимки конструкции публикует в микроблоге X журналист Радио Свободы Марк Крутов. По его словам, четвертую переправу построили недалеко от населенного пункта Званное в Глушковском районе.

Конструкцию можно увидеть на фото от 26 августа, в 1,8 километра от поврежденного моста. До этого россияне строили понтонные мосты между Званным и Глушково, к востоку от Глушково и в населенном пункте Карыж.

Видео дня

Бои в Курской области

Согласно последнему заявлению Главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского, под контролем украинских войск находится 1 тысяча 294 квадратных километра территории Курской области.

Россия перебросила на защиту региона около 30 тысяч своих военнослужащих. Минобороны России заявило об "отражении 11 атак штурмовых групп противника" в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремне и Малая Локня.

По данным Украины, за время проведения военной операции на территории РФ в украинский плен попали почти 600 российских солдат. 24 августа состоялся обмен. Домой вернулись 115 украинских защитников, а России передали срочников.

Вас также могут заинтересовать новости: