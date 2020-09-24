Она держала в руках табличку с надписью: "Молодежная забастовка за климат".

18-летняя активистка по охране окружающей среды Миа-Роуз Крейг провела акцию посреди Северного Ледовитого океана.

Читайте такжеВ Атлантическом океане пластика в 10 раз больше, чем считалось - ученыеОна держала в руках картонную табличку с надписью: «Молодежная забастовка за климат».

При этом девушка сидела на льдине посреди Северного Ледовитого океана в сотнях миль от Северного полярного круга.

Согласно одному из последних исследований NASA, за 10 лет толщина льдов в Арктике уменьшилась на 20%.

Такой вывод ученые сделали с помощью исследований спутниковых снимков на протяжении двух исследовательских миссий. Первая длилась на протяжении с 2003 по 2009 год, а вторая с 2018 по 2019 годы.

Площадь арктического морского льда начала сокращаться со скоростью в 12% за десятилетие уже на протяжении последних 40 лет.

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Автор: Катерина Шварц