Проблему с дикими кабанами решить не могут из-за постоянных обстрелов

От войны бегут не только люди, но и животные. В Днепропетровской области от обстрелов спрятались дикие кабаны из Херсонской области.

Об этом рассказал глава Зеленодольской громады Дмитрий Невеселый.

Он отметил, что жители района страдают от нашествия кабанов. Кроме того, из-за постоянных обстрелов много разрушенных хозяйств, поэтому по улицам так же гуляют павлины, свиньи и коровы.

"Домашний скот ребята из ВСУ пытались собирать. Более 35 коров у нас было. Ребята за ними ухаживали. Потом появились хозяева некоторых животных, часть из них забрали. Часть забрало большое домохозяйство, которое занимается молоком", - рассказала Невеселый.

При этом он отметил, что дикие кабаны гуляют по дачам людей и по огородам. Глава Зеленодольской громады добавил, что пока проблему с дикими кабанами решить не могут, потому что из-за постоянных обстрелов их невозможно отловить.

Как ранее сообщал УНИАН, дикий кабан по имени Путин живет в немецком природном парке в Верхней Франконии. Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину животному стали искать новое имя.

После подведения итогов конкурса кабана будут называть Эберхофером, а не Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: