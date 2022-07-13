Российская техника также перемещается из Крыма снова / фото REUTERS

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что большая колонна российской техники отправилась в Херсон.

Мэр выступил в эфире национального телемарафона и подчеркнул, что движение российских войск в сторону Херсона из Крыма началось 12 июля.

"Следует отметить, что российская техника также перемещается из Крыма снова. Вчера большая колонна техники проехала в сторону Херсона", - говорит Федоров.

По его словам, это около 40 единиц техники, которая перевозила топливо и боекомплекты.

"Опасность еще не угасает совсем", - подчеркнул Федоров.

Также 13 июля в центре Мелитополя жители увидели, как тягачом рашисты перевозили артиллерийские установки и танки в сторону Херсона. Местная пресса даже привела фотодоказательство танка. Оккупанты плохо ориентировались на местности и спрашивали у прохожих дорогу.

фото РИА Мелитополь

Напомним, в Херсоне ВСУ регулярно уничтожают вражеские склады с боеприпасами.

Читайте также:
В Мелитополе оккупанты готовятся к ведению боевых действий
В Мелитополе оккупанты готовятся к ведению боевых действий
Оккупанты резко уменьшили количество артобстрелов на фоне уничтожения складов с БК (карта)
Оккупанты резко уменьшили количество артобстрелов на фоне уничтожения складов с БК (карта)
В сети сообщают о взрывах в оккупированном Луганске: детонируют склады боеприпасов (видео)
В сети сообщают о взрывах в оккупированном Луганске: детонируют склады боеприпасов (видео)
ВСУ ликвидировали командира российской мотострелковой дивизии
ВСУ ликвидировали командира российской мотострелковой дивизии
Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база воинской части - мэр
Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база воинской части - мэр
Гастроли продолжаются: ВСУ уничтожили технику и штаб оккупантов в Кадиевке (фото)
"Гастроли продолжаются": ВСУ уничтожили технику и штаб оккупантов в Кадиевке (фото)

Вас также могут заинтересовать новости: