"Опасность еще не угасает совсем", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что большая колонна российской техники отправилась в Херсон.

Мэр выступил в эфире национального телемарафона и подчеркнул, что движение российских войск в сторону Херсона из Крыма началось 12 июля.

"Следует отметить, что российская техника также перемещается из Крыма снова. Вчера большая колонна техники проехала в сторону Херсона", - говорит Федоров.

По его словам, это около 40 единиц техники, которая перевозила топливо и боекомплекты.

"Опасность еще не угасает совсем", - подчеркнул Федоров.

Также 13 июля в центре Мелитополя жители увидели, как тягачом рашисты перевозили артиллерийские установки и танки в сторону Херсона. Местная пресса даже привела фотодоказательство танка. Оккупанты плохо ориентировались на местности и спрашивали у прохожих дорогу.

Напомним, в Херсоне ВСУ регулярно уничтожают вражеские склады с боеприпасами.

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