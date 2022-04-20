Ни одна свинья не заслуживает имени бесчеловечного ублюдка, заявил работник парка Эккард Миккиш.

Администрация парка дикой природы в Баварии сменила имя кабану российского происхождения, которого ранее называли Путиным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парка в Facebook.

"Наконец-то время пришло! После демократического голосования найдено новое почетное имя для нашего величавого российского кабана! Чтобы официально закрепить это, мы хотели бы провести торжественную церемонию", - сообщают работники.

На церемонию подготовили "помпезную свиную трапезу".

После подведения итогов конкурса кабана будут называть не Путиным, а Эберхофером.

Кабан Путин появился в парке три года назад. По сравнению со своими европейскими родственниками свинья весила в полтора раза больше – почти 200 кг.

После полномасштабного нападения России на Украину сотрудник парка Эккард Миккиш предложил переименовать питомца, поскольку "ни одна свинья не заслуживает имя нечеловеческого урода".

За время конкурса люди прислали 2700 вариантов нового имени.

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