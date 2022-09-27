Собака Лори уже стала неким талисманом для 104 бригады теробороны на Ривненщине. Кроме этого, она уже стала боевой подругой для военных. Собака была домашней, она пришла в армию вместе со своим владельцем. Лори предупреждает о ракетной опасности, "защищает" границу с Беларусью и оповещает военных о малейшей опасности.
О новой "конкурентке" легендарного пса Патрона говорится в новом сюжете ТСН.
Собака породы бигль поразила военных, ведь она быстро раскрыла свой потенциал. Военным воспитанием занимается кинолог с позывным "Хата". Специалист отмечает, что Лори капризна, у нее есть проблемы с дисциплиной, однако собака очень старательная. Четвероногая защитница самостоятельно научилась предупреждать о ракетной угрозе.
Бойцы называют Лори внештатным психологом. Однако иногда она безобразничает. Собака крадет печенье и даже носки. Военные не ругают собаку, ведь четвероногая защитница стала для них боевой подругой.
Животные "на службе": кто помогает ВСУ защищать Украину
Собаки активно помогают в борьбе с рашистами. Они не только патрулируют улицы и охраняют блокпосты, но и участвуют в расчистке территории от взрывоопасных предметов - неразорвавшихся мин и снарядов, которыми русские били по нашей земле.
Недавно в Киеве наградили четвероногих защитников. Собаки, которые принимают активное участие в боевых действиях в Украине получили также подарки в виде сладостей.
Особое признание получил пес Патрон. В его честь "Укрпочта" даже выпустила первую благотворительную марку. Благодаря продаже марки планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.
Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские пограничники взяли на службу крылатого матроса Джимми. Птенец был с подбитым крылом и мог не выжить.