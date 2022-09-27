Собака породы бигль поразила военных, ведь она быстро раскрыла свой потенциал

Собака Лори уже стала неким талисманом для 104 бригады теробороны на Ривненщине. Кроме этого, она уже стала боевой подругой для военных. Собака была домашней, она пришла в армию вместе со своим владельцем. Лори предупреждает о ракетной опасности, "защищает" границу с Беларусью и оповещает военных о малейшей опасности.

О новой "конкурентке" легендарного пса Патрона говорится в новом сюжете ТСН.

Собака породы бигль поразила военных, ведь она быстро раскрыла свой потенциал. Военным воспитанием занимается кинолог с позывным "Хата". Специалист отмечает, что Лори капризна, у нее есть проблемы с дисциплиной, однако собака очень старательная. Четвероногая защитница самостоятельно научилась предупреждать о ракетной угрозе.

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Бойцы называют Лори внештатным психологом. Однако иногда она безобразничает. Собака крадет печенье и даже носки. Военные не ругают собаку, ведь четвероногая защитница стала для них боевой подругой.

Животные "на службе": кто помогает ВСУ защищать Украину

Собаки активно помогают в борьбе с рашистами. Они не только патрулируют улицы и охраняют блокпосты, но и участвуют в расчистке территории от взрывоопасных предметов - неразорвавшихся мин и снарядов, которыми русские били по нашей земле.

Недавно в Киеве наградили четвероногих защитников. Собаки, которые принимают активное участие в боевых действиях в Украине получили также подарки в виде сладостей.

Особое признание получил пес Патрон. В его честь "Укрпочта" даже выпустила первую благотворительную марку. Благодаря продаже марки планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские пограничники взяли на службу крылатого матроса Джимми. Птенец был с подбитым крылом и мог не выжить.

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