Птенец был с подбитым крылом и мог не выжить.

Украинские морские пограничники на одной из позиций спасли сокола.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского отряда морской охраны ГПСУ.

"Будущего боевого побратима пограничники спасли на одной из позиций. Птенец был с подбитым крылом и точно не выжил бы... Назвали его Джимми, ведь это имя означает "удачливый" и даже "летучий", - рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что птенец был совсем маленьким, с пушистым оперением, когда моряки взяли его в свое подразделение. Они обустроили ему место пребывания и обеспечили едой.

"Сначала кормили с рук мясом и рыбой. А как немножко подрос – раскладывали и подвешивали еду в разных местах, чтобы Джимми постепенно учился сам добывать себе еду. Учили летать и искренне радовались первым его успехам", - говорится в сообщении.

Пограничники шутят, что впоследствии присвоили птице первое звание – "матрос" и, отпустив на волю, дали секретное боевое задание.

"Когда уже стало очевидно, что сокол окреп и может полноценно летать, его отпустили", - уточнили в отряде.

В ГПСУ шутят, что отныне один из участков морского побережья усилен и с воздуха.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине служебный пес оккупантов "перешел" на сторону Украины.

А в Харьковской области пограничники "приняли" на службу бездомную собаку. Ее назвали Терминатором из-за гетерохромии.

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