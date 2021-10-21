Бочки и большие контейнеры кто-то решил вывезти за город, однако безопасен ли такой мусор - никто не знает.

Под Запорожьем мужчина случайно нашел секретный полигон с химическими отходами, которые стекают в реку Конка, впадающей в Днепр. Свалка мусора, по словам жителя Пологовского района, отравляет всю окружающую среду.

Мужчина зафиксировал нелегальную свалку на видео, оно уже появилось на YouTube.

Так, житель Пологовского района увидел посреди живописных земель мусор: огромные бочки, странные контейнеры и зарытые в листья коробки. По словам мужчины, из всего этого прямо на землю вытекают химические и опасные вещества.

Мужчина был очень возмущен своей находкой. Он говорит, что секретный полигон "ужасно воняет". Кроме того, опасные вещества отравляют реку, которая впадает в Днепр. Житель района отмечает, что люди могут даже не догадываться о таком "соседстве", однако именно от него "дохнет" рыба, гибнут птицы и болеют все, кто живет рядом со свалкой.

Читайте такжеРтуть, химикаты и кофеин с никотином: ученые рассказали, какие загрязнители нашли во флоре и фауне АнтарктикиНеравнодушный мужчина не просто снял все на видео, он рассказал, что будет вызывать полицию. Правоохранители должны были зафиксировать факт незаконной свалки химических отходов и искать, кто к этому причастен. Однако обратили ли правоохранители внимание на полигон - не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в сердце Карпат устроили стихийную свалку. Бытовые отходы сбрасывали прямо в реку в одном из самых живописных мест - в национальном природном парке "Синевир".

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Автор: Полина Кузенко