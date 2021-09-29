По официальной версии, городской голова досрочно сложил полномочия из-за проблем со здоровьем.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил о том, что уходит в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня по завершению очередной сессии Запорожского городского совета.

По словам Буряка, соответствующее заявление он уже подал в секретариат горсовета.

Причиной своей отставки мэр назвал рекомендации врачей. По его словам, он уже трижды попадал в больницу с проблемами с сердцем и ему посоветовали покинуть пост.

"Однако я не ухожу из политики, остаюсь со своей политической силой (политическая партия Владимира Буряка "Единение" - УНИАН) и с Запорожьем", - сказал Буряк в своей речи.

После этого городской голова закрыл очередную сессию.

На данный момент депутаты собираются на внеочередную сессию, где в тайном режиме будут голосовать за отставку Буряка.

Читайте такжеУбийство профессора запорожского университета: в полиции раскрыли главные подробности преступления (видео)В случае его досрочного освобождения, обязанности городского головы будет исполнять секретарь горсовета Анатолий Куртев.

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Автор: Ирина Дубченко