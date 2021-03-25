Новости Украины: одесские волонтеры спасли двух краснокнижных сов
В Одессе волонтеры спасли двух краснокнижных сов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Птиц конфисковали у пляжных фотографов и передали в Одесский зоопарк. Там их осмотрели орнитологи – совы без травм, но имеют поврежденные перья и нуждаются в реабилитации.
Но и после лечения птиц придется оставить в зверинце, поскольку сов забрали из гнезд птенцами, поэтому в дикой природе они приспособиться уже не смогут.
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