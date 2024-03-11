Из-за глобального потепления популяция бурых медведей в регионе выросла вдвое.

В Северной Македонии, которая в последние годы набирает популярность среди туристов, отдыхающих призвали быть осторожными из-за угрозы нападения бурых медведей.

Произошло это после того, как на прошлой неделе в результате нападения медведя в природном парке Маврово на западе Северной Македонии был ранен датский лыжник, пишет The Independent.

Как пояснили местные власти, из-за мягких зим в последние годы медведи начали прерывать спячку раньше времени или вовсе пропускать ее, что привело к увеличению их популяции в западной части страны. В результате эти хищники начали чаще приходить в населенные пункты и даже атаковать людей.

Видео дня

В частности, в прошлом году было зарегистрировано около дюжины случаев попыток медведей ворваться в поисках еды в дома жителей деревень в горной местности крупнейшего в стране Мавровского национального парка. Некоторые местные жители потребовали от властей принять срочные меры для их защиты.

"В национальном парке Маврово обитает от 160 до 180 бурых медведей. Эксперты указывают, что в этом регионе должно быть до 70 медведей, а сейчас их число увеличилось вдвое", – отметил глава Национального центра кризисного управления Стоянце Ангелов.

Атаки медведей на людей в Европе

Северная Македония – не первая страна Европы, в которой попытки взащитить популяцию бурых медведей вышли из-под контроля. В начале 2021 года на одном из горнолыжных курортов Румынии турист на лыжах едва не попал в лапы медведя, который преследовали его по пятам. Спустя пару месяцев в том же районе к лыжникам вышел медведь, их спасла лишь молниеносная реакция инструктора.

Нападения медведей на людей в Румынии, в том числе со смертельным исходом, участились несколько лет назад. Многие считают, что резкое увеличение популяции бурых медведей в Румынии произошло из-за запрета трофейной охоты в 2016 году. В итоге, после нескольких лет дискуссий в мае 2023 года Министерство окружающей среды Румынии предложило отстрелять более 400 медведей.

Проблемы с медведями наблюдались и в Греции, где фермерские ассоциации сообщали, что животные повреждили посевы и пчелиные ульи.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.