Рыбоохранный патруль совместно с экологами составляют акты и подсчитывают убытки.

В Житомире из-за аварии на главной канализационной насосной станции нечистоты попали в реку Тетерев, в результате чего произошел мор рыбы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин.

По его словам, 6 августа в результате аварии затопило машинный зал главной канализационной насосной станции города. Все насосное оборудование вышло из строя, а нечистоты попали в реку.

"Задача электронасосов – скачивать стоки со всего города и отправлять на очистные сооружения. Были сильные осадки, и наша главная канализационная насосная станция не смогла принять столько воды. По расчетам, насосная станция может вытянуть 5-5,5 тыс. кубических метров в час. Очевидно, пришло больше. И нам пришлось открыть сброс в реку", - отметил Никитин.

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Государственная экологическая инспекция Полесского округа и работники лаборатории предприятия "Житомирводоканал" постоянно проводят забор проб воды в реке Тетерев для лабораторных исследований и определения содержания загрязняющих веществ.

"Был сделан забор воды. Результаты будут через 5 суток. Но стоит отметить, что показатели кислорода в воде ухудшились. Сбросы в реку продолжаются", - сказал директор водоканала.

В Житомирском рыбоохранном патруле корреспонденту УНИАН сообщили, что в реке Тетерев зафиксирован мор рыбы.

"На "горячую линию" экологов поступило сообщение о море рыбы в реке. Мы совместно с работниками Госэкоинспекции зафиксировали, что уровень кислорода в воде был заниженным. Рыба была в заморенном состоянии. Сегодня мы также выехали к реке, где обнаружили мор рыбы: примерно 2 тысяч особей на 100 метров вдоль берега. Мертвой была разная рыба: и окунь, и карась, и лещ... Составляем акт, считаем ущерб", - рассказал заместитель начальника управления Житомирского рыбоохранного патруля Игорь Чернилевский.

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Автор: Марина Чорноштан