Порядка 100 квадратных метров природного ландшафта загрязнены строительным мусором.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы"(Одесская обл.) неизвестные устроили свалку.

Об этом заявила администрации заповедника.

"Злоумышленники разрушили красоту и гармонию ландшафта, состоявшего из лугов, степи и камышовых зарослей возле водоема в районе села Вишневое Дивизийской громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данном месте много диких птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых, пользующихся этими природными дарами заповедника. Рядом находится гнездовая территория соколов. При этом, вокруг нацпарка земля распахана, и он – единственное место, где представители фауны могут обитать.

"И вот пару дней назад появились какие-то "мутанты", решившие изменить жизнь дикой природы, принесли грязь и сбросили строительно-аграрный мусор", - рассказали в заповеднике.

В настоящее время загрязнено порядка 100 кв. м территории. Личность и место жительства злоумышленника пока не установлены. Служба госохраны нацпарка провела соответствующее обследование, составила акты нарушений и в настоящее время разыскивает нарушителя, чтобы подсчитать убытки и принудить очистить территорию.

"Тузловские лиманы": что известно о парке

"Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный на территории Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Автор: Лариса Козовая