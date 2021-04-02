По словам эксперта, некоторые акции протеста в области экологии являются инструментом для политической и экономической расправы.

В Украине последние несколько лет участились случаи манипуляции активистами темой защиты окружающей среды с целью политической или экономической расправы.

Об этом в комментарии УНИАН заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

«Наша ассоциация неоднократно поднимала этот очень неудобный, но очень важный для общества вопрос. Последние несколько лет благие намерения защиты окружающей среды смешиваются с кучей манипуляций от людей, которые называют себя профессионалами. В то же время, когда мы начинаем углубляться и искать источники, где некий эксперт или активист берет информацию, то оказывается, что за этим ничего не стоит, кроме каких-то специальных целей», - сказала она.

По словам эксперта, такая ситуация с дезинформацией граждан порождает риски для общества, ведь те, кто действительно пытаются улучшить качество окружающей среды все больше погружаются в хаос манипуляций. Таким образом, очень трудно отличить, где правда, а где идет борьба экономических и политических интересов.

Как следствие - решение реальных проблем защиты окружающей среды отходит на второй план, добавила она.

Цыганок считает, что некоторые псевдо-эксперты или активисты в области экологии, а также акции протеста являются инструментом для политической и экономической расправы.

«В большинстве случаев это элемент политической или экономической борьбы. Основным признаком является то, что как только прекратился интерес в митингах, то эти активисты исчезают очень часто вообще из информпространства. То есть это одноразовые акции. Конечно есть и хорошие примеры, когда объединения годами борются за улучшения», - добавила она.

Эколог отметила, что для того, чтобы противодействовать таким явлениям манипуляций нужно обращаться к профессиональным источникам, которые могут разъяснить насколько справедливым является то или иное требование активистов.

Также крайне важным является постоянная работа с сознанием и осведомленностью общественности в экологической тематике.

«Следующий шаг – хоть он не очень популярный, но это системная работа с экосознанием людей. Потому что чем больше будет разъяснительной информации в правдивом формате, чем больше будет уровень понимания и знания у населения, тем меньше будет манипуляций», - добавила Цыганок.

Как сообщал УНИАН, ранее ученый совет Национального университета биоресурсов и природопользования Украины попросил привлечь к ответственности провокаторов, занимающихся распространением информации относительно намеренной вырубки деревьев в Ботаническом саду НУБиП Украины.

В заявлении коллектива университета отмечается, что указанная информация является неправдивой, ведь все деревья, о которых идет речь, были срезаны в соответствии с действующим законодательством Украины.

В ученом совете НУБиП заявили, что псевдо-экологи умышленно однобоко информируют общественность Украины о деятельности учреждения, компрометируя его, при этом умалчивая факты того, что только за последний год ими было высажено более 1 миллиона деревьев.

В то же время, по мнению ученых, тревожным является то, что на фоне этих атак на университет неизвестными лицами из-за «черных регистраторов» незаконно осуществлена попытка изъять 29 га лесов Боярской ЛОС на территории Феодосиевской территориальной общины (недалеко от сел Круглик, Лесники и Ходосеевка).

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Автор: Иван Бойко