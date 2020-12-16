Многие депутаты критиковали законопроект в части определения жестких наказаний для предпринимателей.

Верховная Рада кардинально повышает штрафы за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров» (регистрационный номер 3755) проголосовали 324 народных депутата.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В соответствии с ними увеличивается размер штрафа за нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования. Штраф предусматривается от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривень), для должностных лиц - от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан - от 3400 до 5100 гривень (на сегодняшний день он составляет от 17 до 85 гривень).

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Также законопроектом предусмотрено, что нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте будет караться штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен), для должностных лиц - от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен).

Законопроектом предусмотрено, что начало работы новосозданных предприятий или начало использования предприятием объектов недвижимости без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, для которых представление такой декларации является обязательным, влечет за собой наложение штрафа на граждан - субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц - от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 гривень).

Законопроектом предусмотрено, что невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам гражданской защиты, надзора и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по разработке и реализации мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера будет караться штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 гривень), для должностных лиц - от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривень).

Также вносятся изменения в статьи 223, 224, 240, 255 КУоАП, направленные на расширение полномочий отдельных должностных лиц государственных органов власти, а также на повышение эффективности управления и контроля в указанных выше сферах.

Многие депутаты критиковали этот законопроект в части определения жестких наказаний для предпринимателей и подчеркивали необходимость существенной его доработки ко второму чтению.

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В пояснительной записке сказано, что в Украине складывается угрожающая ситуация с ростом количества пожаров и площадей их распространения, особенно в природных экосистемах, лесах, сельскохозяйственных угодьях из-за массовых нарушений установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В 2020 году на 50% по сравнению с 2019 годом увеличилось количество пожаров в природных экосистемах, а также увеличилась общая площадь, охваченная огнем - в 4 раза (2020 год - 23 тыс. 791 пожар, 69 тыс. 615 га, 2019 год - 16 тыс. 36 пожаров, 17 тыс. 249 га). Также сказано, что в государственном лесном фонде количество пожаров увеличилось более чем в 4 раза, а площадь - в 42 раза по сравнению с прошлым годом.

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Автор: Надя Пришляк