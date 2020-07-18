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В России рой пчел забаррикадировал многоэтажный дом вместе с людьми (фото)

04:20, 18 июля 2020
Экология
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Иллюстрация REUTERS

В российской Перми рой пчел взял в заложники жителей многоэтажки. Насекомые облепили подъезд и вынудили людей заходить домой через окно.

Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

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Пчеловоды говорят, что это была промежуточная посадка роя — насекомые куда-то летели и просто хотели отдохнуть в прохладном месте.

Жильцы оккупированного дома вызвали спасателей, но те решили пчел не тревожить. Для пермяков организовали вход в здание по настилу через окно. Через какое-то время насекомые улетели сами.

Пчелы "решили отдохнуть" перед дальней дорогой / Фото телеграм-канал «Baza»

Как сообщал ранее УНИАН, тысячи пчел оккупировали квартиру жительницы Днепра. Рой примостился прямо на стене дома в спальном районе и проложил себе путь через полости в плите многоэтажки.

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