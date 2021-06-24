Обычно их наблюдают в регионе в начале июля.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области из тундры прилетели боевые турухтаны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник заповедника Иван Русев.

По его словам, обычно эти птицы прилетают в заповедник в начале июля, но в этом году прилетели раньше.

"Вчера, после проливных дождей в НПП "Тузловские лиманы" появились первые брыжачи (турухтаны). Первыми летят на зимовку самцы, а вскоре за ними самки и молодые птицы. Они улетают обычно небольшими группами от 5 до 30 особей, но иногда образуют крупные стаи. За сутки они способны пролететь расстояние до 300 км", - написал Русев.

По его словам, массовое осушение болот в конце XIX века привело к исчезновению многих гнездовий брыжача на территории Европы.

Впервые вид описал как Tringa pugnax в 1758 году шведский зоолог Карл Линней. Видовой эпитет с латыни на русский язык переводится как "боевой, воинственный". Ареал обитания простирается от Великой Британии и Северной Европы через Сибирь до побережья Охотского моря и Берингова пролива.

Турухтаны гнездятся на влажных лугах, расположенных возле малых водоемов, пресноводных и торфяных болот. Особенно их привлекают участки североевропейской и азиатской тундры, расположенные в устьях мелководных рек, и вересковые пустоши.

В Африке места зимовки расположены на Средиземноморском побережье и к югу от пустыни Сахара. Некоторые сибирские популяции совершают длительные миграции в тропические регионы Западной Африки, пролетая туда и в обратном направлении по 30 тыс. км.

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Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. В соответствии с Рамсарской конвенцией, система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения с особым охранным режимом.

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Автор: Лариса Козовая