Попугаи кеа в дикой природе живут только в Новой Зеландии.

Ученые из Новой Зеландии установили, что единственные в мире альпийские попугаи ушли в горы для того, чтобы жить подальше от людей.

Как пишет Tjournal со ссылкой на The Guardian, ученые сравнили ДНК редких новозеландских попугаев кеа и лесных попугаев, изучили архивные документы и выяснили, что кеа когда-то жили и в других частях страны и в целом по своей природе они могут жить, где угодно, но вместо этого попугаи ушли в горы. Исследователи считают, что так они пытались избегать людей.

"Физиологически ничто не мешает им жить на более низких высотах. Что отличает альпийскую среду обитания от более низких высот и открытых местностей? Как правило, сильное антропогенное влияние, сельское хозяйство и тому подобное", - отметил профессор Университета Отаго Майкл Кнапп.

Ученые также проанализировали архивные документы, чтобы найти в них подтверждение своей гипотезы. Судя по содержанию старых газет, раньше кеа постоянно контактировали с людьми: рылись в сумках, крали мелкие вещи и даже нападали на овец. Это настолько злило фермеров, что в 1830-х годах правительство объявило награду за отлов птиц. Анализ квитанций о государственных выплатах показал, что около ста тысяч кеа убили за вознаграждение.

Читайте такжеВ Нидерландах ограбили магазин: полиция задержала попугая (фото)

Сейчас новозеландские горные попугаи кеа находятся под угрозой исчезновения - в стране осталось от трех до семи тысяч особей. На это повлияли отлов людьми и сокращение среды обитания из-за климатического кризиса. Однако исследователи считают, что способность к адаптации поможет кеа выжить: если альпийские ледники исчезнут из-за глобального потепления, попугаи вернутся в леса.

Стоит отметить, что кеа по натуре чрезвычайно умные и любознательные птицы, а потому сейчас, находясь под охраной государства, они вновь позволяют себе спускаться с гор к людям. Более того, будто чувствуя свою безнаказанность, птицы нередко повреждают машины туристов, делают всевозможные мелкие пакости, а также воруют мелкие предметы и еду.

Другие новости из мира папуг

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Марина Григоренко