Экологи завезли в природно-этнографический парк 15 грызунов, которые могут вырасти в длину до 30 сантиметров.

В Одесской области поселили группу хомяков, занесенных в Красную книгу Украины. Об этом УНИАН сообщила менеджер по связям с общественностью природоохранной организации Rewilding Ukraine Екатерина Куракина.

По ее словам, группа из 15 хомяков только что поселилась в Тарутинской степи в Одесской области в рамках продолжения программы реинтродукции вида в регионе. Проект реализуют Rewilding Ukraine в сотрудничестве с киевским зоопарком и природно-этнографическим парком "Тарутинская степь".

"Животные помогут восстановить местные пищевые цепи, увеличить биоразнообразие и способствовать развитию экологического туризма", - отмечает Куракина.

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По сравнению с домашними любимцами многих украинцев, дикие хомяки являются достаточно крупными: они могут достигать 30 см в длину и весить более 500 г. Когда-то хомяк населял степи и лесостепи по всей Европе, жил и на большей части территории Украины.

"Но сегодня он почти исчез в природе в результате разрушения поселений, загрязнения окружающей среды и преследования в качестве сельскохозяйственного вредителя. В 2009 году вид был занесен в Красную книгу Украины", - рассказали в организации.

По словам специалиста по ревайлдингу Rewilding Ukraine Олега Дьякова, большое значение норных животных, в первую очередь грызунов, в Тарутинской степи заключается в обогащении почвенно-растительного покрова. Он уверяет, что хомяки помогут рассеять семена, а их норы создадут среду обитания для многих других видов диких животных и повысят плодородие почвы.

"Сами грызуны являются важной добычей для ряда птиц и млекопитающих", - говорит специалист.

В конце прошлого года состоялся первый пробный выпуск семьи из трех хомяков, которые хорошо перезимовали и адаптировались. Программа реинтродукции хомяков будет продолжаться, в следующем году запланировано больше выпусков, в то время как целью является создание нескольких колоний в разных местах Тарутинской степи.

По словам специалиста Центра восстановления и реинтродукции Киевского зоопарка Михаила Русина, 15 хомяков заложат основу стабильной популяции вида в регионе. Этих животных сначала будут держать в специальном вольере площадью 600 кв. метров, что позволит им в полной безопасности акклиматизироваться и создать колонию. Как только это произойдет, забор будет удален.

Как уточнил полевой специалист Rewilding Ukraine Алексей Пудовкин, конструкция стен адаптационного вольера для временного размещения грызунов позволяет удерживать животных внутри и предотвращает проникновение наземных хищников извне. Чтобы защитить хомяков от хищных птиц, вольер накрыт плотной сеткой.

В организации отмечают, что Тарутинская степь является одним из последних участков дикой степи в Европе.

Заселение животными Одесской области - детали

В апреле в Одесской области на заповедном острове экологи выпустили 40 европейских ланей и благородных оленей. В частности, в Дунайском биосферном заповеднике выпустили на Белгородский остров в дельте Дуная 20 ланей и 20 оленей.

Животные прибыли с запада Украины, преодолев расстояние около 1 тыс. км. На Белгородском они помогут создать и поддерживать богатый биоразнообразием полуоткрытый мозаичный ландшафт с лугами, водоемами и разнообразными растениями.

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