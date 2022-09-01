Найдены белобочки и азовки.

В Одесской области вновь обнаружены погибшие дельфины, которые стали жертвами военной агрессии РФ.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.

По его словам, несколько недель Черное море не выносило мертвых дельфинов на пляжи.

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"И вот снова на днях мы нашли в пределах парка 4-х погибших дельфинов на песчаной пересыпи и в море. Два дельфина белобочки и три азовки. А наши друзья, которые стоят на побережье подальше на север Черного моря, дали информацию еще о трех погибших дельфинах белобочках", - рассказал Русев.

По его данным, животные предположительно погибли в третьей декаде июля. Ученый отмечает, что корабельная группировка врага в конце июля была усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет. Оккупанты продолжали держать блокаду северо-западной части Черного моря. Также известно, что группировка разнородных сил Черноморского флота РФ, держась на безопасном расстоянии от одесского побережья, отрабатывает учения по боевой устойчивости группировки в условиях применения против него противокорабельных ракет и авиации.

Русев напомнил, что вследствие использования гидролокаторов (сонаров) создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму.

"Такая бешеная нагрузка Черноморской среды гидролокаторами привела к очередной гибели дельфинов. К этому еще следует добавить тот факт, что море выбрасывает на берег лишь около 5% от всех погибших животных. Остальные 95% просто идут на дно моря, и мы не можем их зарегистрировать. Они недоступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны русских варваров против Украины уже погибли десятки тысяч дельфинов", - считает ученый.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец июля в Черном море, на территории нескольких стран, из-за военной агрессии РФ уже погибло по меньшей мере 5 тыс. дельфинов. В Одесской области правоохранители уже расследуют факты массовой гибели дельфинов.

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