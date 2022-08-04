Популяция дельфинов сокращается из-за военного вторжения РФ. Это приведет к потере очень важного звена пищевой пирамиды в Черном море.

Ученые считают необходимым создать на Одесщине охранную зону для воспроизводства популяции дельфинов центр для реабилитации животных, которые массово гибнут из-за войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время семинара "Защита окружающей среды в условиях военного положения" сообщил доктор биологических наук, сотрудник национального природного парка "Тузлівські лиманы" (Одесская обл.) Іван Русєв.

Это идея нацпарка - создание большого по площади морского резервата в Черном море для воспроизводства популяций 3-х видов дельфинов (афалины, белобочки, азовки) и их сохранности, что особенно нуждается после их массовой гибели от войны, а также многолетней гибели до войны в браконьерских и рыболовных сетях.

"Как только кончится война, надо внедрять проект по сохранению дельфинов", - сказал он. Проект, по его словам, можно внедрить в жизнь, задействовав "Тузловские лиманы", или Дунайский биосферный заповедник и (или) территорию возле острова Змеиный.

"Необходима охранная зона, где не будет антропогенной нагрузки, где дельфине кормятся и воспроизводятся", - считает ученый.

По данным Русева, после Второй мировой войны в Черном море было около 2 млн. этих животных, но охоту на них для использования их кожи, жира и тому подобное, популяция всех трех видов дельфинов очень сократилась. Поэтому в 1966 году РССР, Румыния и Болгария договорились о запрете на охоту на дельфинов. Позже, в 1983 году, к этому соглашению присоединилась Турция. На тот момент в Черном море было 100 тыс. особей.

Два года назад, по словам Русева, в Черном море насчитывалось 250 тыс. дельфинов: 45 тыс. – афалин, и примерно по 100 тыс. азовок и белобочек.

Сейчас популяция дельфинов сокращается из-за военного вторжения РФ. Это, как утверждает Русєв, приведет к потере очень важного звена пищевой пирамиды в Черном море.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Черном море, на территории нескольких стран, из-за военной агрессии РФ уже погибло не менее 5 тыс. дельфинов. На Одесщине правоохранители уже расследуют факты массовой гибели дельфинов.

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