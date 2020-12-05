В Намибии на аукционе хотят продать 170 слонов.
Читайте такжеВ Кении редкие жирафы застряли на затопленном острове: фото спасательной операцииОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что за последние 20 лет в результате успешной борьбы с браконьерством популяции слонов в Намибии выросла с 7 до 24 тысяч.
«Тамошние заповедники и так перенаселены, а в этом году в стране еще и рекордная засуха, и животным все труднее находить себе корм», – говорится в сюжете.
Купить намибийского слона на аукционе может каждый желающий. Главное условие для покупателей – подтвердить, что животным будут организованы надлежащие условия проживания.
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