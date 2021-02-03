Предприятия Кривого Рога, входящие в группу компаний «Метинвест», в 2020 году инвестировали 8 миллиардов гривень в экологические проекты в городе, направленные на минимизацию влияния производства на окружающую среду.
Об этом говорится в сообщении группы на странице в Facebook.
В частности, инвестиции были направлены на реализацию следующих природоохранных мероприятий в рамках программы по сохранению воздушной среды, а также водных и земельных ресурсов:
- применение бестротиловых взрывчатых веществ и торфогидроксидного реагента в карьерах;
- системное орошение забоев, технологических и городских дорог;
- обновление и капитальный ремонт газоочистительного оборудования;
- применение инновационных веществ на основе полимеров для закрепления песков хвостохранилищ;
- биологическую рекультивацию с применением зерновых культур для уменьшения пыления хвостохранилищ;
- озеленение санитарно-защитных зон и промышленных площадок.
Отметим, к активам «Метинвеста» в Кривом Роге относятся такие предприятия, как Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, Северный горно-обогатительный комбинат, Центральный горно-обогатительный комбинат, Метинвест-КРМЗ и завод «Юнистил».
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