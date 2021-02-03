Инвестиции были направлены на реализацию ряда мероприятий в рамках программы по сохранению воздушной среды, а также водных и земельных ресурсов.

Предприятия Кривого Рога, входящие в группу компаний «Метинвест», в 2020 году инвестировали 8 миллиардов гривень в экологические проекты в городе, направленные на минимизацию влияния производства на окружающую среду.

Об этом говорится в сообщении группы на странице в Facebook.

В частности, инвестиции были направлены на реализацию следующих природоохранных мероприятий в рамках программы по сохранению воздушной среды, а также водных и земельных ресурсов:

применение бестротиловых взрывчатых веществ и торфогидроксидного реагента в карьерах;

системное орошение забоев, технологических и городских дорог;

обновление и капитальный ремонт газоочистительного оборудования;

применение инновационных веществ на основе полимеров для закрепления песков хвостохранилищ;

биологическую рекультивацию с применением зерновых культур для уменьшения пыления хвостохранилищ;

озеленение санитарно-защитных зон и промышленных площадок.

Отметим, к активам «Метинвеста» в Кривом Роге относятся такие предприятия, как Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, Северный горно-обогатительный комбинат, Центральный горно-обогатительный комбинат, Метинвест-КРМЗ и завод «Юнистил».

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Автор: УНИАН