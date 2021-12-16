В метро Харькова спасена кошечка, которой всего шесть месяцев, узнали журналисты.

В метро Харькова на станции метро "Армейская" между рельсов пассажиры увидели котенка, животное спасли, ему уже нашли семью.

Животное заметили пассажиры и рассказали о нем сотрудникам метро, говорится в сюжете ТСН.

По данным журналистов, работники метро сначала немного растерялись, поскольку не знали, как поймать котенка.

"...на помощь позвали волонтеров... с помощью сачка они поймали ловкое животное. Оказалось, что это девочка, которой всего полгода...", – говорится в сюжете.

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Животное забрала харьковчанка. Женщина сказала, что кошечка уже освоилась в квартире и подружилась с ее маленькой дочкой.

Ранее СМИ писали, что в метро Харькова котенка спасали 15 часов.

Напомним, в августе этого года в киевском метро выпрыгнул из переноски волонтеров и потерялся котенок, он бродил по подземке восемь дней. Животное с помощью котоловки поймали специалисты. Журналисты узнали, что в метро поймали кошечку и искали ей владельцев.

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Автор: Екатерина Присяжнюк