В метро Харькова на станции метро "Армейская" между рельсов пассажиры увидели котенка, животное спасли, ему уже нашли семью.
Животное заметили пассажиры и рассказали о нем сотрудникам метро, говорится в сюжете ТСН.
По данным журналистов, работники метро сначала немного растерялись, поскольку не знали, как поймать котенка.
"...на помощь позвали волонтеров... с помощью сачка они поймали ловкое животное. Оказалось, что это девочка, которой всего полгода...", – говорится в сюжете.
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Животное забрала харьковчанка. Женщина сказала, что кошечка уже освоилась в квартире и подружилась с ее маленькой дочкой.
Ранее СМИ писали, что в метро Харькова котенка спасали 15 часов.
Напомним, в августе этого года в киевском метро выпрыгнул из переноски волонтеров и потерялся котенок, он бродил по подземке восемь дней. Животное с помощью котоловки поймали специалисты. Журналисты узнали, что в метро поймали кошечку и искали ей владельцев.