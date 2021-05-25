Слоны стали вокруг детеныша
Сотрудники зоопарка Тель-Авива показали невероятное видео, как слоны защищают детеныша от ракетных атак.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
На обнародованное видео попал момент, когда пятеро самок пытались уберечь 14-месячного слоненка.
Животные научились распознавать сирены и группируются. Как только их услышат сразу же стараются защитить своих малышей: они становятся вокруг них в круг.
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