Малыш родился в неожиданный период, ведь обычно верблюды появляются на свет с марта по май.

В Харьковском зоопарке в семье двугорбых верблюдов родился детеныш.

Малыш родился в неожиданный период, ведь обычно верблюды появляются на свет с марта по май, сообщается в сюжете ТСН. Тем не менее, животное несмотря на погоду все время предпочитает гулять на свежем воздухе.

Верблюжонок весит 40 килограммов и уже имеет на спине зачатки горбов. Они пока без жира, впрочем, за 2 месяца должны значительно увеличиться в размерах.

Малыш пока питается только молоком, но вскоре в его рацион начнут добавлять траву и овощи.

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Родителей верблюжонка зовут Саша и Наташа, но ребенку имя еще не дали.

"Роды прошли легко и быстро, малыш родился здоровым. Немного передохнув поднялся и уже через несколько часов следовал за мамой. Она очень заботливая мамочка, ни на минуту не выпускает малыша из поля зрения", - рассказала пресс-секретарь харьковского зоопарка Жанна Сусло.

Как сообщал УНИАН, в начале января в Одесском зоологическом парке родилась лама. Детеныш стал первым новорожденным 2022 года.

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