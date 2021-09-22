Малыш родился три месяца назад, но мать его прятала от посторонних.

Впервые после рождения посетители харьковского экопарка увидели маленького рысенка. Он родился еще три месяца назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У пары рысей родился мальчик, но мать прятала его все это время о посторонних глаз. У рысенка пока нет имени, но он уже стал любимцем гостей экопарка. Малыш довольно ловко бегает по вольеру и резвится.

У пары рысей это первенец. Они прибыли в Харьков четыре года назад. Самец приехал из Риги, а вот его невесту позже привезли в экопарк с западной части страны. У нее была серьезно травмирована капканом лапа и в экопарке она проходила реабилитацию.

Как ранее сообщал УНИАН, в харьковском экопарке родились двое детенышей ягуара. Это первое потомство ягуаров, которые живут там уже три года. Малышей стали выпускать в уличный вольер только спустя полтора месяца.

Брат и сестра быстро растут, пьют материнское молоко и потихоньку начинают есть мясо. Ягуары живут в экопарке уже три года, но впервые привели потомство.

Автор: Анастасия Горбачева